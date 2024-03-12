Первые сообщения об эвакуации в социальных сетях начали появляться сегодня около 13.00. По словам очевидцев, людей из здания вокзала попросили выйти. Кроме того, пассажиров железнодорожных составов якобы просят не покидать вагонов. Информация уточняется. В Воронежской области с раннего утра объявлена опасность атаки беспилотников. А в течение получаса — с 11.00 — сохранялась ракетная опасность.
В Воронеже из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал
Вокзал «Воронеж-1» эвакуировали из-за угрозы взрыва. В пресс-службе регионального правительства сообщают, что дежурному поступила информация о том, что здание якобы заминировано. — С высокой долей вероятности, это очередная информационная атака. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка, — уточнили в пресс-службе правительства.