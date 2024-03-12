В Воронеже из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал

Первые сообщения об эвакуации в социальных сетях начали появляться сегодня около 13.00. По словам очевидцев, людей из здания вокзала попросили выйти. Кроме того, пассажиров железнодорожных составов якобы просят не покидать вагонов. Информация уточняется. В Воронежской области с раннего утра объявлена опасность атаки беспилотников. А в течение получаса — с 11.00 — сохранялась ракетная опасность.