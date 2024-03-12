Невероятно повезло: в Екатеринбурге девушка упала с 20-го этажа и выжила

Состояние девушки усугублял шок. Помощь ей оказывали хирург, травматолог и нейрохирург. После операции пациентка находилась в реанимационном отделении до полной стабилизации состояния. В дальнейшем ей сделали еще одну операцию на правом локтевом суставе. В итоге в больнице девушка провела всего 19 дней, после чего ее выписали на амбулаторное лечение. Сейчас екатеринбурженка находится дома и проходит курс реабилитации.