14 лет лишения свободы просят для свердловчанина, обвиняемого в убийстве боксера

Об этом он сообщил на судебном процессе 12 марта в Красногорском районном суде города.
Речь идет об убийстве в местном кафе, которое произошло ночью 12 августа 2023 года. По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта сначала избил спортсмена, а затем выстрелил в него. Мужчина скончался.
Друг спортсмена пытался прийти ему на помощь, но его избил знакомый обвиняемого в убийстве 1990 года рождения и выстрелили в него. Пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.
Государственный обвинитель мужчине 1990 года рождения просит назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
«МК-Урал» ранее писал, что 23 января в Красногорском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению двух местных жителей. Одного из них обвиняют в убийстве боксера, второго — в стрельбе по его другу.
На суд пришли несколько десятков человек. Они держали портреты погибшего и пострадавшего в драке в местном ночном.