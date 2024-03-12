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14 лет лишения свободы просят для свердловчанина, обвиняемого в убийстве боксера

Государственный обвинитель просит назначить для мужчины 1986 года рождения, обвиняемого в убийстве 29-летнего боксера в Каменске-Уральском, 14 лет лишения свободы.

Об этом он сообщил на судебном процессе 12 марта в Красногорском районном суде города.

Речь идет об убийстве в местном кафе, которое произошло ночью 12 августа 2023 года. По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта сначала избил спортсмена, а затем выстрелил в него. Мужчина скончался.

Друг спортсмена пытался прийти ему на помощь, но его избил знакомый обвиняемого в убийстве 1990 года рождения и выстрелили в него. Пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Государственный обвинитель мужчине 1990 года рождения просит назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«МК-Урал» ранее писал, что 23 января в Красногорском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению двух местных жителей. Одного из них обвиняют в убийстве боксера, второго — в стрельбе по его другу.

На суд пришли несколько десятков человек. Они держали портреты погибшего и пострадавшего в драке в местном ночном.