Миасец лишился более 1,6 млн, вложив их в «брокерскую компанию»

В Миассе 54-летний житель лишился более 1,6 млн рублей, вложив их в брокерскую компанию — мужчина оформил несколько кредитов и перевел средства на мошеннические счета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.
По словам потерпевшего, он увидел в интернете рекламу о гарантированном доходе от вложений в брокерскую компанию. После регистрации на сайте, ему позвонил неизвестный, предложив внести первый взнос, что миасец и сделал.
Далее под руководством различный «специалистов» мужчина установил на свой телефон приложения, как он думал, для связи и работы. Первый взнос он внес из личных накоплений, а после оформил несколько кредитов в трех банках. При этом в программе действительно отображалась прибыль.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).