Прощание с учительницей математики, разбившейся в ДТП на Урале, пройдет 13 марта

Родные сообщили дату прощания с учительницей математики из Заречного. 66-летняя Татьяна Чуприянова разбилась в аварии на Режевском тракте. Женщина была пассажиркой Peugeot, который вылетел на встречку и врезался в микроавтобус FIAT.
— Всех желающих приглашаем на прощание 13 марта, которое состоится в 12:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу Курчатова, 7. В 13:00 пройдет отпевание, — сообщила «КП-Екатеринбург» сноха погибшей Кристина.
Татьяна Чуприянова проработала педагогом более 40 лет.
— В Заречном работала в местном техникуме. Уволилась девять лет назад, когда у нее родилась внучка, но брала детей подтянуть по математике, редко кому-то отказывала. Всем помогала. Дети ее очень любили, — рассказывала ранее Кристина.
В день трагедии женщина вместе с двумя подругами ехала в гости. Спасти не удалось ни одну из них. Ученики Татьяны просят принести на прощание ее любимые цветы — ромашки.