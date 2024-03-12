Прокурор Башкирии запросил 22 года колонии обвиняемому в двойном убийстве

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2023 года молодой человек, прибыв в село Киргиз-Мияки из Уфы, из ревности нанес множественные ножевые ранения 20-летнему юноше и 16-летней девушке, которые находились в автомобиле около парка. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, девушка — в больнице.