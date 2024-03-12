Прокурор Башкирии запросил 22 года колонии обвиняемому в двойном убийстве

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2023 года молодой человек, прибыв в село Киргиз-Мияки из Уфы, из ревности нанес множественные ножевые ранения 20-летнему юноше и 16-летней девушке, которые находились в автомобиле около парка. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, девушка — в больнице.
Обвиняемый скрылся с места преступления, пересел в свой автомобиль «ВАЗ-2114». На автодороге Чишмы — Киргиз-Мияки он столкнулся с «Ладой Грантой», водитель которой скончался в результате ДТП, а его пассажиру потребовалась госпитализация.
«Государственное обвинение поддерживал прокурор республики Игорь Пантюшин, который предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортными средствами на 3 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.