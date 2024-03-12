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В Волгограде мужчина сознался в убийстве 52-летней сожительницы

В Краснооктябрьском районе возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его заподозрили в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Источник: Волгоградская правда

По версии следствия, 12 марта фигурант дела и его 52-летняя сожительница находились в квартире дома № 80 на улице Еременко. Мужчина и женщина поссорились. Во время конфликта подозреваемый не менее 5 раз ударил потерпевшую ножом.

Волгоградка скончалась на месте происшествия от полученных травм. 37-летний мужчина сам пришел в правоохранительные органы и сознался в случившемся, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Фигуранта дела задержали, проводится комплекс неотложных следственных действий. Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.