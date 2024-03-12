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Петербуржец стрельбой отметил праздник и попал в полицию

Житель Петербурга напугал соседей стрельбой из охолощенного автомата.
Источник: Комсомольская правда

Звуки стрельбы раздались вечером 11 марта в частном секторе на территории Кондакопшино в Пушкинском районе Петербурга. Местные жители не на шутку испугались и позвонили в полицию. На место незамедлительно прибыли правоохранители. Они выяснили, что одному из жителей подарили охолощенный автомат. И мужчина решил его испробовать в деле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Было установлено, что 44-летний начальник службы безопасности одной из организаций на своем дачном участке на Старинной улице произвел несколько выстрелов из подаренного ему охолощенного автомата, — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали и доставили в полицию для разбирательства. Там его опросили и отпустили.

Ранее SPB.KP.RU писал, что дорожный конфликт на юго-востоке Петербурга закончился стрельбой. Нарушителя порядка быстро задержали. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.