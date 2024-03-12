Петербуржец стрельбой отметил праздник и попал в полицию

Звуки стрельбы раздались вечером 11 марта в частном секторе на территории Кондакопшино в Пушкинском районе Петербурга. Местные жители не на шутку испугались и позвонили в полицию. На место незамедлительно прибыли правоохранители. Они выяснили, что одному из жителей подарили охолощенный автомат. И мужчина решил его испробовать в деле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.