Башкирия простилась с павшим в СВО 22-летним контрактником Русланом Габитовым

Руслан Фиргатович родился 8 мая 2001 года в деревне Верхнеюлдашево. Учился в Салаватском механико-строительном колледже. В 2022-ом переехал в Салават, а затем был призван на срочную службу в армию, где впоследствии заключил контракт и отправился зону СВО.