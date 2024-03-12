Башкирия простилась с павшим в СВО 22-летним контрактником Русланом Габитовым

Сегодня, 12 марта, в Мелеузовском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Русланом Габитовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.
Руслан Фиргатович родился 8 мая 2001 года в деревне Верхнеюлдашево. Учился в Салаватском механико-строительном колледже. В 2022-ом переехал в Салават, а затем был призван на срочную службу в армию, где впоследствии заключил контракт и отправился зону СВО.
— Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Руслана Габитова, — написал в своей публикации глава администрации Мелеузовского района.