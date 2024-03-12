В Челябинске пожар на балконе перекинулся на соседние квартиры

Сегодня, 12 марта, в пятиэтажном жилом доме по улице 50-летия ВЛКСМ в Челябинске загорелись вещи на балконе третьего этажа. От ветра пламя перекинулось еще на три соседних балкона, а также повредило интерьер квартиры этажом выше. В результате пожара продуктами горения отравился 30-летний мужчина, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.