Власти Воронежа объяснили причину тишины сирен в некоторых местах

Напомним, что сегодня, 12 марта, до сих пор сохраняется опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в 06:30. При этом ракетную опасность отменили в 11:28. В правительстве Воронежской области предупредили, что существует еще более серьезная опасность — воздушная. Сирены работают во время ракетной и воздушной тревог. При опасности атаки БПЛА сигналы оповещения не включают.