Власти Воронежа объяснили причину тишины сирен в некоторых местах

Жители Воронежа пожаловались, что во время ракетной опасности не везде была слышна сирена. Так, например, в домах у Юго-Западного рынка на улице Героев Сибиряков не было никаких волнений, хотя нужно было прятаться по подвалам.
Надо признаться, что те, кто и слышал сирену, не слишком спешили укрыться в безопасное место.
В министерстве региональной безопасности Воронежской области пояснили, что громкость звучания и радиус, в котором слышно электросирену, зависит от ее технических характеристик, места установки и от скорости направления ветра.
Напомним, что сегодня, 12 марта, до сих пор сохраняется опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в 06:30. При этом ракетную опасность отменили в 11:28. В правительстве Воронежской области предупредили, что существует еще более серьезная опасность — воздушная. Сирены работают во время ракетной и воздушной тревог. При опасности атаки БПЛА сигналы оповещения не включают.