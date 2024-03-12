Военнослужащий проиграл 23 млн тенге из бюджета на ставках в Актобе

«Установлено, что подсудимый С., будучи начальником финансовой службы, незаконно перечислял денежные средства на свои банковские счета, путём подмены ЭЦП ключа первого руководителя управления. Присвоенные бюджетные средства использовал для ставок на платформе Olimp. Государству причинён ущерб более 23 миллионов тенге», — сообщили в суде.