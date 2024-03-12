Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области

По данным ведомства, у самолета загорелся один из двигателей. На борту находились 15 человек.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства крушения
Ил-76 потерпел крушение около 13:00 мск в Ивановской области. Борт взлетал для выполнения планового полета, когда у него загорелся один из двигателей.
Причины пожара не сообщаются. Для их выяснения в Иваново вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил РФ, сообщили в Минобороны.
Очевидец рассказал, что Ил-76 упал за территорией кладбища села Богородское, разрушений на земле нет.
Экипаж и пассажиры
На борту Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В военном ведомстве не уточнили их судьбу.
Собеседник ТАСС в оперативных службах заявил, что, по предварительным данным, все погибли.
Последствия
Недалеко от аэродрома Северный в Ивановском районе Ивановской области произошел пожар. К настоящему времени его потушили.
Угроза для жителей после крушения самолета отсутствует, сообщил глава Ивановского района региона Сергей Низов.
Оперативные службы работают на месте крушения. Ведется поиск находившихся на борту, также ищут бортовые самописцы.
Медики территориального центра медицины катастроф отслеживают ситуацию с потерпевшим крушение самолетом.
Предыдущие случаи
Крушение Ил-76 стало вторым в России с начала года. 24 января 2024 года Вооруженные силы Украины сбили над Белгородской областью самолет, на борту которого находились 74 человека, включая 65 украинских военных. Все они погибли.
Предыдущим крушением самолета этого типа стало падение военно-транспортного Ил-76 в Рязани 24 июня 2022 года, когда погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Тогда причиной ЧП стала неисправность двигателя.