Атака БПЛА, ракетная опасность и воздушная тревога: воронежцам объяснили, в чем разница

Во вторник, 12 марта, в Воронежской области впервые была объявлена ракетная опасность. До этого правительство региона неоднократно сообщало об опасности атаки БПЛА. Алгоритмы действия у этих режимов различаются. Кроме того, существует также сигнал о воздушной тревоге. О том, что делать воронежцам, если в регионе объявляется ракетная опасность или угроза падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также что делать если включилась воздушная тревога — в материале РИА «Воронеж».
Предупреждение о беспилотниках
Для того, чтобы максимально оперативно получать уведомления о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и угрозах, в том числе — беспилотных летательных аппаратах, воронежцы могут установить на свой смартфон приложение «МЧС России», а также следить за оповещениями в официальных пабликах правительства региона.
При обнаружении летящего БПЛА:
если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, в паркинг или подземный переход. При невозможности этого укройтесь за деревьями;
если вы в транспорте — остановитесь, выйдите и укройтесь в безопасном месте (ближайшее здание, паркинг, подземный переход);
если вы дома — отойдите от окон, перейдите в помещение без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая);
после пролета БПЛА сообщите по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полета, визуальные особенности беспилотника;
в момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
— При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов не подходите к обломкам и не трогайте их. Отойдите на безопасное расстояние. Предупредите окружающих об опасном месте, — подчеркнули в облправительстве.
Из-за этого подвергаются опасности сотрудники оперативных служб, которые работают на местах атак.
Ракетная опасность
— При ракетной опасности предпринимаются более строгие меры, чем при опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В данном случае включаются сирены, — обратили внимание в пресс-службе облправительства.
Как себя вести при поступлении сигнала о ракетной опасности:
если вы дома — отудите от окон, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая);
если вы на улице — укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе. Не пользуйтесь лифтами;
если вы в транспорте — остановитесь, выйдите из транспорта и укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе; дождитесь отбоя сигнала об опасности.
Объявление воздушной тревоги
При воздушной тревоге также включаются сирены. Вам необходимо взять заранее собранный пакет документов и спуститься в укрытие. Как вести себя при объявлении воздушной тревоги:
если вы находитесь дома: отключите электроэнергию, перекройте газ и воду, а также закройте окна;
возьмите с собой необходимые документы, еду, воду, медикаменты и телефон; спуститесь в укрытие: цокольный этаж, подвал или паркинг;
если вы находитесь на улице: нужно лечь на землю и переждать обстрел;
визуально найдите ближайшее укрытие и переместитесь в него: первые этажи зданий, подъезды многоквартирных домов, подземные переходы.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ночью и утром вторника, 12 марта, в разных регионах России сбили несколько десятков украинских беспилотников. БПЛА, в частности, ликвидировали в Московской, Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.