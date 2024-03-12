Атака БПЛА, ракетная опасность и воздушная тревога: воронежцам объяснили, в чем разница

Во вторник, 12 марта, в Воронежской области впервые была объявлена ракетная опасность. До этого правительство региона неоднократно сообщало об опасности атаки БПЛА. Алгоритмы действия у этих режимов различаются. Кроме того, существует также сигнал о воздушной тревоге. О том, что делать воронежцам, если в регионе объявляется ракетная опасность или угроза падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также что делать если включилась воздушная тревога — в материале РИА «Воронеж».