В Самаре расследуют уголовное дело из-за падения ребенка в канализацию

В Самаре возбудили уголовное дело после падения полуторагодовалого ребенка в канализацию. Напомним, что инцидент произошел в «Кошелев-парке» в конце декабря прошлого года. Ребенок гулял вместе с мамой, когда провалился в открытый и заваленный снегом люк. Вытащить его, по словам матери, помог прохожий.
После этого случая глава СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку. По ее итогам возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Издание Волга Ньюс пишет, что, по состоянию на 12 марта, расследование дела продолжается, решение по нему еще не приняли.