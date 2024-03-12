В Самаре расследуют уголовное дело из-за падения ребенка в канализацию

В Самаре возбудили уголовное дело после падения полуторагодовалого ребенка в канализацию. Напомним, что инцидент произошел в «Кошелев-парке» в конце декабря прошлого года. Ребенок гулял вместе с мамой, когда провалился в открытый и заваленный снегом люк. Вытащить его, по словам матери, помог прохожий.