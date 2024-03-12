Массовая утечка данных в zaimer.kz: 1,5 тысячи казахстанцев обратились с жалобами

«С 7 марта 2024 года в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан. Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений, в соответствии со статьей 79 Кодекса об административных правонарушениях».