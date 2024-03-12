В Узбекистан пытались ввезти товары, использовав данные 568 умерших людей

По сообщению УзА в этом году зафиксировано четыре случая доставок груза через таможню, для которых были незаконно использованы персональные данные более 200 граждан. Это позволяет курьерским службам избегать таможенных платежей.
Грузы, стоимость которых оценивается 1,4 миллиарда сумов, временно задержаны. Против курьеров возбуждены уголовные дела.
Также при изучении ввезенных за год товаров, для которых использовались данные граждан без их разрешения, таможенники выяснили, что 568 человек уже нет в живых.
Напомним, что осенью прошлого года персональные данные свыше 200 тысяч узбекистанцев оказались в руках хакеров.