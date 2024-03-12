В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.