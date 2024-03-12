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В Самаре владельцы земель на берегу Волги незаконно захватили территорию

Контрольный орган подал иски в суд к собственникам 9 участков.
Источник: CityTraffic.ru

Суд рассмотрит заявления прокуратуры о признании незаконным захвата территории на берегу Волги в Самаре. Всего надзорное ведомство подало 9 исков к физическим лицам. Об этом 12 марта 2024 года сообщает прокуратура Красноглинского района.

Правоохранители провели проверку и зафиксировали факты неправомерного использования физическими лицами ряда земельных участков в береговой полосе Волги.

Согласно Водному кодексу РФ, полоса земли вдоль береговой линии предназначена для общего пользования. При этом ширина береговой полосы общего пользования должна составлять 20 м.

А береговая линия и прибрежная защитная полоса вместе с рекой относятся к собственности РФ. Прокуратура выяснила, что 9 земельных участков, которыми владеют физические лица в Красноглинском районе Самары, наложились на береговую полосу Волги.

Теперь надзорный орган пытается доказать в суде, что у физлиц нет права собственности на указанные части земельных участков.

Наталья Николаева.

Прокуратура