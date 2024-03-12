В Самаре владельцы земель на берегу Волги незаконно захватили территорию

Суд рассмотрит заявления прокуратуры о признании незаконным захвата территории на берегу Волги в Самаре. Всего надзорное ведомство подало 9 исков к физическим лицам. Об этом 12 марта 2024 года сообщает прокуратура Красноглинского района.