В Самаре владельцы земель на берегу Волги незаконно захватили территорию

Суд рассмотрит заявления прокуратуры о признании незаконным захвата территории на берегу Волги в Самаре. Всего надзорное ведомство подало 9 исков к физическим лицам. Об этом 12 марта 2024 года сообщает прокуратура Красноглинского района.
Правоохранители провели проверку и зафиксировали факты неправомерного использования физическими лицами ряда земельных участков в береговой полосе Волги.
Согласно Водному кодексу РФ, полоса земли вдоль береговой линии предназначена для общего пользования. При этом ширина береговой полосы общего пользования должна составлять 20 м.
А береговая линия и прибрежная защитная полоса вместе с рекой относятся к собственности РФ. Прокуратура выяснила, что 9 земельных участков, которыми владеют физические лица в Красноглинском районе Самары, наложились на береговую полосу Волги.
Теперь надзорный орган пытается доказать в суде, что у физлиц нет права собственности на указанные части земельных участков.
Наталья Николаева.