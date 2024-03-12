На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

«На херсонском направлении подразделения группировки войск “Днепр” в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу “МСТА-Б” и орудие Д-30», — говорится в сообщении российского военного ведомства.