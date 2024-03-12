Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.