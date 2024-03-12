У художницы из Петербурга Катрин Ненашевой прошли обыски

В Петербурге в квартире художницы Катрин Ненашевой прошли обыски. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ее подруга, активистка Наташа Четверио. По ее словам, знакомая проходит свидетелем по делу о госизмене. У девушек изъяли всю технику.
— Все прошло спокойно. Обыск проводили два майора, опер, специалист по техническим средствам и два понятых. Катю увезли на допрос, к ней поехал адвокат, — поделилась Четверио.
По информации РБК, в других городах России также провели обыски у ряда активистов по делу, связанному с Петром Верзиловым*. Сейчас он находится за границей. В марте прошлого года его заочно арестовали по статье о фейках о Вооруженных силах России, а осенью приговорили к 8,5 годам лишения свободы. 11 марта Московский городской суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
* — признан в России иностранным агентом.