У художницы из Петербурга Катрин Ненашевой прошли обыски

По информации РБК, в других городах России также провели обыски у ряда активистов по делу, связанному с Петром Верзиловым*. Сейчас он находится за границей. В марте прошлого года его заочно арестовали по статье о фейках о Вооруженных силах России, а осенью приговорили к 8,5 годам лишения свободы. 11 марта Московский городской суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.