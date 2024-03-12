Российская ПВО за сутки сбила 146 украинских дронов и ракету «Точка-У»

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, “Град” и Vampire, а также тактическая ракета “Точка-У”. Кроме того, уничтожено 146 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Зеленополье, Александровка, Кодема Донецкой Народной Республики, Мирное, Вишневое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое Запорожской области и Рыбальче Херсонской области», — говорится в сообщении.