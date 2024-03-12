В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК

«Возгорание ликвидировали. По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК (предельно допустимой концентрации — ред.) загрязняющих веществ не установлено. Благодарю всех за оперативную и слаженную работу», — написал он.
Ранее глава региона сообщал о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области принимал участие пожарный поезд со станции Зелецино. Открытое горение было ликвидировано в 10.57 (совпадает с мск).