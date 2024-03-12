В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК

Ранее глава региона сообщал о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.