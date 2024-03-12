В Павлодарский области разгорелся скандал с участием замакима

Сообщается, что девушка по имени Айгуль стояла в очереди на жилье, и при встрече с заместителем акима Павлодарской области была изнасилована.
Официальная версия иная. Как сообщили в акимате региона, Серик Батыргужинов заявил в полицию о вымогательстве. Дело уже передано в суд. Заявление об отставке замакима не подавал.
— Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов с 8 января этого года по настоящее время по состоянию здоровья находится на больничном. По имеющейся у нас информации, департаментом полиции Павлодарской области по заявлению физического лица Серика Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов. В настоящее время проведено расследование, факты, представленные обвиняемой стороной в свою защиту, были проверены и не подтвердились. На сегодня дело передано в суд, — сообщили в пресс-службе акима области.
Другие подробности не сообщаются. Как отмечают в акимате региона, это частное дело, вне зоны ответственности местных исполнительных органов.
Напомним, Серик Батыргужинов был назначен первым заместителем акима Павлодарской области в ноябре 2023 года. Этой зимой служебный автомобиль чиновника попал в ДТП, когда Серик Батыргужинов возвращался в Павлодар из Майкаина, где находился в составе комиссии по расследованию причин несчастного случая со спасателями. Тогда чиновник получил травмы.