В Павлодарский области разгорелся скандал с участием замакима

— Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов с 8 января этого года по настоящее время по состоянию здоровья находится на больничном. По имеющейся у нас информации, департаментом полиции Павлодарской области по заявлению физического лица Серика Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов. В настоящее время проведено расследование, факты, представленные обвиняемой стороной в свою защиту, были проверены и не подтвердились. На сегодня дело передано в суд, — сообщили в пресс-службе акима области.