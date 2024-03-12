Появились рекомендации для воронежских школ на случай ракетной опасности или атаки БПЛА

— Воронежцы! Наши учителя и воспитатели несут на своих плечах большую ответственность, стараются, делают это с душой и очень внимательно, но для них такие условия — это тоже очень серьезный стресс. Поручил дополнительно довести до руководства и персонала учреждений рекомендации по действиям в условиях сообщений об угрозах, а также провести внеплановые инструктажи.