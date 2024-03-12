Появились рекомендации для воронежских школ на случай ракетной опасности или атаки БПЛА

Управление образования и молодежной политики Воронежа во вторник, 12 марта, опубликовало рекомендации для образовательных учреждений на случай атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или ракетной опасности.
В управлении подчеркнули, главное — не паниковать и следить за оповещениями от регионального правительства и МЧС России.
При опасности налета БПЛА необходимо:
- отменить прогулки и занятия на открытом воздухе;
- закрыть шторы/жалюзи;
- переместиться с детьми дальше от окон;
- ожидать сообщения об отмене опасности.
При ракетной опасности необходимо:
- отменить прогулки и занятия на открытом воздухе;
- переместиться с детьми в укрытие, помещения без окон или с минимальным остеклением;
- ожидать сообщения об отмене опасности.
В городском управлении образования и молодежной политики порекомендовали воронежцам установить официальное приложение МЧС России на смартфоны, чтобы получать мгновенные сообщения о ЧС.
Мэр города Вадим Кстенин прокомментировал действия педагогического состава в школах и детских садах после объявления ракетной опасности в Воронеже во вторник, 12 марта.
— Воронежцы! Наши учителя и воспитатели несут на своих плечах большую ответственность, стараются, делают это с душой и очень внимательно, но для них такие условия — это тоже очень серьезный стресс. Поручил дополнительно довести до руководства и персонала учреждений рекомендации по действиям в условиях сообщений об угрозах, а также провести внеплановые инструктажи.
Как сообщало РИА «Воронеж», в 6:26 вторника, 12 марта, в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Около 11:00 была объявлена ракетная опасность, и в Воронеже включилась тревожная сирена. Однако уже в 11:20 ракетная опасность была отменена.
При этом опасность атаки БПЛА до сих пор сохраняется, отбоя по ней не было, о чем губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил в своем telegram-канале в 14:16.
— Уважаемые жители региона! Обращаю ваше внимание, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Силы ПВО наготове, — подчеркнул Александр Гусев.