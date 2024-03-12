Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.
Кроме того, в районах сел Новомихайловка ДНР и Белогоровка ЛНР российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По итогу столкновений украинские войска лишились до 350 бойцов, двух танков, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении еще одного американского танка Abrams в зоне СВО. Кроме того, российские войска на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение военнослужащим и технике нескольких бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов.