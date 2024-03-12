Новосибирец избил жену до смерти и лег спать с ней рядом

Житель Новосибирской области Александр Х. до смерти избил жену и лег спать с ней рядом. Он набросился на супругу с кулаками на почве ревности.
Преступление произошло в ноябре 2023 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У пары вспыхнул конфликт на улице.
«Мужчина нанес потерпевшей не менее 26 ударов кулаками по различным частям тела, от которых потерпевшая неоднократно падала. После этого он помог женщине дойти домой, где она легла спать», — уточнили в пресс-службе Краснозерского районного суда.
Через непродолжительное время женщина умерла от черепно-мозговой травмы. Александра приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, в июле 2017 года пьяный мужчина сломал жене обе ноги со смещением. Тогда новосибирца приговорили к трем годам условно.