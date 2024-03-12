Последствия атаки дрона на администрацию Белгорода попали на видео

Утром 12 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду в Белгородском районе. Минобороны России ранее сообщало, что утром в тот же день над Белгородской областью перехвачено восемь снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Также была уничтожена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». В регионе тогда звучал сигнал ракетной опасности.