Сирена напугала жителей Алматы

Сегодня, приблизительно в 11 утра, жители Бостандыкского района вблизи улиц Бальзака — Попова услышали сирены. Взволнованные алматинцы обращались на линию 112. ДЧС Алматы направил специалистов по адресу.
Выяснилось, что сирена сработала из-за проводимых учений в общежитии университета АУЭС.
«Нашли, где запустили сирену. Общежитие университета АУЭС проводило свои учения», — сообщили в ДЧС Алматы.
Ранее в Министерстве по ЧС сообщили, что 41,2 процента казахстанцев будут охвачены оповещением на случай землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.