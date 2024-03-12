Уголовное дело завели в Ростове после нападения собак на 9-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону после нападения собак на 9-летнюю девочку возбудили уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом днем 12 марта информирует пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
— В рамках расследования установят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, — прокомментировали в СК.
Ранее следователи изъяли материалы полиции по случившемуся. Ситуацию также взяли на контроль в прокуратуре региона.
Напомним, после нападения нескольких животных школьница попала в больницу. Девочке уже оказали всю необходимую помощь.