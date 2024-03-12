В Ленобласти уточнили запрет на публикацию информации о беспилотниках и последствиях их применения

Согласно дополнению, информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти разрешено публиковать, если она исходит из пяти источников: губернатор региона, вице-губернатор — председатель комитета по правопорядку и безопасности, Министерство обороны РФ, руководитель оперштаба, а также его заместитель. Об этом в своем Телеграм-канале 12 марта сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.