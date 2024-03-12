В Челябинской области задержали южноуральца, обвиняемого в братоубийстве

Трагедия произошла утром в субботу, 9 марта, в одном из частных домов посёлка Сенной в Карталинском районе. Во время распития алкоголя между братьями произошёл конфликт, и обвиняемый южноуралец нанёс своему 62-летнему родственнику не менее пяти ударов металлической табуреткой по голове и телу. В результате повреждений раненый мужчина скончался.
— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — прокомментировали в ведомстве.
Мужчину задержали, предъявили ему обвинение и заключили под стражу. Тем временем следователи продолжают расследование для передачи дела в суд.
Нарушение части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет.
В конце февраля стало известно, что в Челябинской области перед судом предстанет 37-летний житель, избивший насмерть своего 57-летнего знакомого.