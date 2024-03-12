В Челябинской области задержали южноуральца, обвиняемого в братоубийстве

Трагедия произошла утром в субботу, 9 марта, в одном из частных домов посёлка Сенной в Карталинском районе. Во время распития алкоголя между братьями произошёл конфликт, и обвиняемый южноуралец нанёс своему 62-летнему родственнику не менее пяти ударов металлической табуреткой по голове и телу. В результате повреждений раненый мужчина скончался.