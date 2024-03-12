О новых угрозах атаки БПЛА сообщили воронежцам

В связи с выявлением новых угроз в Воронежской области продолжает действовать сигнал «Опасность атаки беспилотных воздушных судов». Соответствующая информация появилась в официальном приложении МЧС России в 14:50 во вторник, 12 марта.
Как сообщало РИА «Воронеж», опасность атаки БПЛА объявили в регионе в 6:26. С того момента отбоя по этому сигналу не было. В 10:59 вторника также была объявлена ракетная опасность. Подобное произошло в Воронеже впервые.
В городе включили тревожные сирены. Ракетную опасность отменили в 11:20.
Алгоритмы действий во время режима ракетной опасности и режима опасности атаки беспилотников — различаются. Кроме того, существует еще воздушная тревога — она самая серьезная. О том, как действовать воронежцам, если в регионе объявляется ракетная опасность или существует угроза падения БПЛА, а также что делать, если включилась воздушная тревога, — в материале РИА «Воронеж».
Мэрия Воронежа сегодня также опубликовала рекомендации для образовательных учреждений на случай атаки беспилотных летательных аппаратов или ракетной опасности.