О новых угрозах атаки БПЛА сообщили воронежцам

Алгоритмы действий во время режима ракетной опасности и режима опасности атаки беспилотников — различаются. Кроме того, существует еще воздушная тревога — она самая серьезная. О том, как действовать воронежцам, если в регионе объявляется ракетная опасность или существует угроза падения БПЛА, а также что делать, если включилась воздушная тревога, — в материале РИА «Воронеж».