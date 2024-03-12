АЛМАТЫ, 12 мар — Sputnik. В суде Астаны продолжилось заседание по делу Бишимбаева. В суде пообещали улучшить качество картинки в пресс-зале, после чего трансляция на время вообще прекратилась.
Вчера он не признал свою вину и попросил, чтобы процесс был открытым.
В чем обвиняют Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов столицы произошла трагедия — от телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова. По предварительной информации, женщину избил ее супруг Куандык Бишимбаев. По сообщениям некоторых СМИ, пострадавшая оставалась без медицинской помощи с раннего утра и к приезду скорой, женщина была мертва.
В тот день в МВД подтвердили только факт драки в ресторане, отметив, что женщина скончалась от полученных телесных повреждений. Однако в полиции отказались назвать фамилию подозреваемого.
Позднее вице-министр внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов подтвердил факт задержания Куандыка Бишимбаева в рамках расследования дела об избиении супруги. Также министерство внутренних дел Казахстана взяло под личный контроль ход расследования дела об убийстве Салтанат Нукеновой.
В январе 2024 года замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха сообщил, что Куандыку Бишимбаеву, помимо «убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «истязание».
Что известно о Бишимбаеве
Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде. Женат, имеет троих сыновей и дочь.
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления в Алматы.
Бишимбаев и его кузен идут под суд: один — за зверства, второй — за укрывательство.
В 2001 году получил диплом Таразского государственного университета имени Дулати. В том же году по программе «Болашак» в США окончил университет имени Вашингтона.
Свою трудовую деятельность начал в качестве менеджера в АО «Банк развития Казахстана».
В 2002 году стал начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования и заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.
В 2005 году был назначен советником министра экономики и бюджетного планирования. Спустя несколько лет стал помощником президента Казахстана.
В разные годы работал также заместителем министра торговли и экономического развития Казахстана, председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек», министром национальной экономики республики.
В 2018 году министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева осудили по статьям «получение взятки», «присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ему назначили 10 лет лишения свободы.