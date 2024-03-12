В суде Астаны продолжилось заседание по делу Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов столицы произошла трагедия — от телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова. По предварительной информации, женщину избил ее супруг Куандык Бишимбаев. По сообщениям некоторых СМИ, пострадавшая оставалась без медицинской помощи с раннего утра и к приезду скорой, женщина была мертва.