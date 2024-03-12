Режим ЧС объявили в Майкаине, где автобус с людьми ушел под землю

Жители микрорайона «Шанхай» шахтерского поселка Майкаин, опасавшиеся повторить судьбу горноспасателей, провалившихся под землю вместе с автобусом на территории золотоносного рудника, добились того, что их услышали. Местные власти намерены выяснить опасно ли жить вблизи образовавшегося провала и уже объявили в поселке ЧС.
«Речь идет об обеспечении безопасности жителей жилых домов микрорайона “Шанхай”, расположенных вблизи места провала, который случился на территории рудника АО “Майкаинзолото”. Жители жаловались, что живут по соседству с провалом, что это небезопасно. Обращались к Президенту страны, в Генпрокуратуру, я с ними встречался. Поэтому мы экстренно приняли решение о введении ЧС техногенного характера местного масштаба, чтобы в кротчайшие сроки провести геосканирование прилегающей территории и по результатам получить экспертное заключение», — сообщил аким Баянаульского района Павлодарской области Ардак Ксентаев.
По его словам, специалисты просканируют территорию в радиусе 500 метров от жилых домов.
«С помощью профилей будут сканировать глубину до 100−200 метров на наличие пустот и ослабление грунта. Мы уже получили ценовые предложения от организации, которая занимается такими исследованиями. В Казахстане она единственная. На днях планируем заключить договор из одного источника, думаем до праздников специалисты приступят к работам. В случае, если опасения жителей подтвердятся, будем уже дальше думать, что делать», — сообщил Ксентаев.
Он также добавил, что геосканирование территории и экспертное заключение обойдутся бюджету в 63 миллиона тенге. Сейчас на территории микрорайона «Шанхай» 79 жилых домов, из которых только девять пустуют. Все остальные заселены. Всего здесь проживают 312 человек. Что происходит в поселке Майкаин, где до сих пор ищут провалившийся автобус.
Напомним, жители микрорайона «Шанхай» выразили обеспокоенность после трагедии на территории рудника «АО Майкаинзолото», где в недействующую шахту провалился автобус с четырьмя горноспасателями, тела двоих из которых до сих пор не найдены.
Местные жители опасаются, что подземные пустоты, поглотившие часть технологической дороги, ведущей к руднику, могут образоваться и под саманными домами, построенными еще в конце 30-х годов прошлого столетия. Отметим, ранее корреспондент Tengrinews.kz побывал в микрорайоне «Шанхай», где проживает более 40 семей.
Люди утверждали, что их дома расположены в полукилометре от старой шахты, куда упал автобус, и еще ближе к месту действующей шахты. Это соседство их больше всего и пугает.