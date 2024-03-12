Режим ЧС объявили в Майкаине, где автобус с людьми ушел под землю

«С помощью профилей будут сканировать глубину до 100−200 метров на наличие пустот и ослабление грунта. Мы уже получили ценовые предложения от организации, которая занимается такими исследованиями. В Казахстане она единственная. На днях планируем заключить договор из одного источника, думаем до праздников специалисты приступят к работам. В случае, если опасения жителей подтвердятся, будем уже дальше думать, что делать», — сообщил Ксентаев.