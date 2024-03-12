В Пермском крае устанавливают причины массовой гибели коров

— Возле нашей деревни словно кто-то огромный шашлык жарит — рядом с дорогой выкопали яму и сжигают там туши павших коров! — бьют в колокола жители деревни Никифорово, что в Чусовском районе. — С начала марта уже погибли 72 буренки! Нас успокаивают, что это — от воспаления легких. Но почему их нужно утилизировать таким вот образом? Дети говорят, что уже не могут терпеть этот дым, ведь на улице просто невозможно дышать!