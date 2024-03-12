В Пермском крае устанавливают причины массовой гибели коров

— Возле нашей деревни словно кто-то огромный шашлык жарит — рядом с дорогой выкопали яму и сжигают там туши павших коров! — бьют в колокола жители деревни Никифорово, что в Чусовском районе. — С начала марта уже погибли 72 буренки! Нас успокаивают, что это — от воспаления легких. Но почему их нужно утилизировать таким вот образом? Дети говорят, что уже не могут терпеть этот дым, ведь на улице просто невозможно дышать!
В 40 километрах от Чусового расположены две фермы агропредприятия «Россохи». Это довольно крупное хозяйство: здесь было более 750 дойных коров. Хозяйство ежедневно поставляло около 20 тонн молока на один из прикамских комбинатов молочных продуктов. Из никифоровского молочка делают твердые и полутвердые сыры, которые потом мы видим на прилавках магазинов.
Что же произошло с коровами в этой агрофирме?
Поначалу в хозяйстве не сообщали в ветеринарную инспекцию, что на фермах начался падеж скота. Но после скрывать масштабы ЧП стало невозможно, к тому же местные жители стали возмущаться происходящим.
В Никифорово зачастили специалисты — из прокуратуры, из Россельхознадзора, из государственной ветеринарной инспекции Пермского края.
Подобная массовая гибель коров наблюдалась в Пермском крае четыре года назад. Тогда в одном из сельхозкооперативов в Кудымкарском районе погибло 100 животных из-за коронавирусного энтерита. Был объявлен карантин. Как будет на этот раз?
— Пока карантинных ограничений на наше предприятие не наложили, — сообщили в ООО «Россохи». — Мы работаем в штатном режиме. Причины произошедшего выясняются.
В управлении Россельхознадзора эту информацию подтвердили.
— Карантин пока не объявлен, — сообщили в этом ведомстве. — Специалисты ветеринарных служб взяли пробы и отправили их на анализы. Пока известно, что по особо опасной сибирской язве получен отрицательный результат. По поводу других инфекций проводятся исследования.
Не исключено, что буренки просто-напросто простудились во время сильных морозов и от плохого питания.
— По требованию краевой прокуратуры мы сейчас проводим проверку по поводу проблемности условий для животных и их кормления, здесь могут быть негативные выводы о помещениях, в которых они содержались в холода, — прокомментировали в краевом подразделении Россельхознадзора. — Также будет дана оценка насчет несообщения о случаях падежа скота в ветеринарные службы.