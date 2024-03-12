Гендиректора гостиницы в Ростове будут судить после падения ребенка с высоты

В Ростове-на-Дону генерального директора гостиничного комплекса будут судить после падения годовалого малыша со второго этажа здания. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по Ростовской области.
Дело в отношении руководителя гостиницы завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По данным СК, балкон номера, который предоставили семье с ребенком, не соответствовал нормам. В частности, ограждение балкона имело зазор, из которого и выпал малыш. Известно, что ребенок получил тяжкий вред здоровью.
— Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, — прокомментировали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.