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В Казани дети исцарапали машины на парковке

Их засняли камеры видеонаблюдения.
Источник: Комсомольская правда

В Казани полицейские начали проверку после видео с детьми, которые царапали машины на парковке в ЖК «Столичный» Ново-Савиновского района.

На кадрах видно, что подростки наносят механические повреждение припаркованным автомобилям. Местные жители уже обратились в правоохранительные органы. Теперь сотрудники отдела полиции «Ямашевский» выясняют обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее в столице Татарстана вынесли приговор трейдеру за мошенничество на 700 миллионов рублей.