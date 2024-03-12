В Казани дети исцарапали машины на парковке

В Казани полицейские начали проверку после видео с детьми, которые царапали машины на парковке в ЖК «Столичный» Ново-Савиновского района.
На кадрах видно, что подростки наносят механические повреждение припаркованным автомобилям. Местные жители уже обратились в правоохранительные органы. Теперь сотрудники отдела полиции «Ямашевский» выясняют обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Казани.
Ранее в столице Татарстана вынесли приговор трейдеру за мошенничество на 700 миллионов рублей.