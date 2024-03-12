Воронежцам дали разъяснения по поводу опозданий на работу из-за ракетной опасности

Во время ракетной опасности жители Воронежской области могут опаздывать на работу. Наложение санкций в виде штрафов за это влечет нарушение законодательства. Об этом рассказали в пресс-центре правительства региона 12 марта.
Там пояснили, что работодатели должны входить в положение. Ситуация в случае ракетной опасности и необходимости укрытия жителей в безопасных местах регулируется Трудовым кодексом РФ и федеральными рекомендациями Минтруда РФ.
— Воронежцы могут обратиться в региональное министерство труда или в Гострудинспекцию области за разъяснениями. Если работодатель превысит свои полномочия к сотрудникам, разрешение таких ситуаций возможно в судебном порядке, — подчеркнули в облправительстве.
Напомним сегодня днем, 12 марта, в Воронежской области объявляли впервые ракетную опасность. Она продлилась полчаса и сопровождалась сиреной. Жителей попросили пройти в укрытия, а тем, кто дома, в помещения без окон. Между тем в регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА.
В Минтруде Воронежской области попросили работодателей региона с пониманием и внимательностью отнестись к непростой ситуации и не применять дисциплинарные взыскания к своим сотрудникам, задерживающимся на рабочие места.
— Самое главное для нас всех — это сохранение жизни и здоровья людей. Также рекомендуем провести инструктажи по мерам безопасности и алгоритму действий сотрудников, если подобные случаи возникнут в период рабочего времени, — подытожили в ведомстве.