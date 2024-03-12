Воронежцам дали разъяснения по поводу опозданий на работу из-за ракетной опасности

Напомним сегодня днем, 12 марта, в Воронежской области объявляли впервые ракетную опасность. Она продлилась полчаса и сопровождалась сиреной. Жителей попросили пройти в укрытия, а тем, кто дома, в помещения без окон. Между тем в регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА.