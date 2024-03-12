В Курске школы переводят на дистанционную работу

Школы Курска переводятся на дистанционный формат работы до конца текущей недели. Школьники будут учиться дистанционно с 13 по 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы для тех, кто не может оставить детей дома.