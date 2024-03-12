В Курске школы переводят на дистанционную работу

Глава города Игорь Куцак в своем Telegram-канале сообщил, что принял это решение «в связи с последними событиями».
Сейчас в Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен сегодня, 12 марта. Ночью силы противовоздушной обороны сбили над городом 11 беспилотников. Днем над Курском работала система противовоздушной обороны.
Утром силы Министерства обороны и ФСБ РФ отразили атаку диверсантов на Глушковский район Курской области. В результате обстрела поселка Теткино один человек получил ранение.
Сергей Толмачев, Воронеж