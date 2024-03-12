Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области

Карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) ввели в Азовском районе Ростовской области. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, документ опубликован на сайте донского правительства.
Очагом инфекции оказалась территория в Задонском сельском поселении, где нашли умерших свиней. Санитарные меры установили с 6 марта 2024 года, сейчас они еще продолжают действовать, об отмене карантина официально не сообщалось.
На период ограничений местным жителям нельзя охотится на кабанов. Также запрещено заготавливать мясо кабанов и корма для домашних свиней.
Напомним, АЧС — опасное для животных заболевание, вакцины и лечения от которого на сегодняшний день не существует. При этом для человека инфекция пока не опасна — по словам специалистов, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.