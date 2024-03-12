Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО мотострелком Николаем Варганцевым

Стрелок мотострелкового взвода Николай Варганцев из города Жирновска Волгоградской области геройски погиб на боевом задании в ходе специальной военной операции под Херсоном. Печальное известие сообщил в своем тг-канале глава Жирновского района Александр Шевченко.