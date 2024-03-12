Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО мотострелком Николаем Варганцевым

Стрелок мотострелкового взвода Николай Варганцев из города Жирновска Волгоградской области геройски погиб на боевом задании в ходе специальной военной операции под Херсоном. Печальное известие сообщил в своем тг-канале глава Жирновского района Александр Шевченко.
— Выражаю глубокие искренние соболезнования семье Варганцевых из города Жирновска. Всем районом скорбим о нашем герое, — рассказал глава района.
Похоронят бойца в родном городе 15 марта со всеми почестями. Прощание пройдет в 11.30 на улице Карла Маркса.
Редакция соболезнует родным и близким Николая Варганцева и всех погибших в ходе СВО.