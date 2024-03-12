Минстрой прокомментировал смерть 23-летнего рабочего на стройплощадке

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства расследовало ситуацию и выступило с официальным комментарием по поводу смерти 23-летнего рабочего на стройке.
Отмечается, что строительный объект, на котором случилась трагедия, зарегистрирован Ташкентской городской инспекцией по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Строительно-монтажные работы находились на постоянном контроле сотрудников региональной инспекции, которые предписали сотрудникам 10 письменных инструкций, необходимых к соблюдению. Однако допущенная неосторожность привела к смерти 23-летнего рабочего.
«Еще раз напоминаем, что участники объекта строительства, а также заказчик, подрядчик и технадзор несут ответственность за создание безопасных условий для работников. Ведь любые несчастные случаи, которые могут произойти, можно предотвратить, соблюдая охрану труда», — отметили в Минстрое.
Напомним, что в начале 2024 года несовершеннолетний юноша упал со второго этажа здания строящегося коттеджа в махалле «Бостон» Кибрайского района Ташкентской области, где он работал по найму. Он получил серьезные травмы.