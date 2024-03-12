Минстрой прокомментировал смерть 23-летнего рабочего на стройплощадке

«Еще раз напоминаем, что участники объекта строительства, а также заказчик, подрядчик и технадзор несут ответственность за создание безопасных условий для работников. Ведь любые несчастные случаи, которые могут произойти, можно предотвратить, соблюдая охрану труда», — отметили в Минстрое.