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Губернатор: угроза опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменена

В Воронежской области отменена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале в 16.37 вторника, 12 марта, сообщил губернатор Александр Гусев. О вероятности атаки беспилотников жителей региона предупредили в 6.30. Все это время опасность сохранялась.

Около пяти утра сегодня над регионом сбили БПЛА. Никто из людей не пострадал, разрушений на земле обнаружено не было.

В течение получаса — с 10.59 до 11.28 — в области также сохранялась ракетная опасность. Это произошло впервые. В населенных пунктах звучали сирены.

О том, чем отличается угроза атаки БПЛА, ракетная опасность, а также самое серьезное — воздушная тревога, можно почитать в нашем специальном материале. Опираясь на рекомендации профильных структур рассказали, что необходимо делать в каждом конкретном случае.

МЧС