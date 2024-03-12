Губернатор: угроза опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменена

Около пяти утра сегодня над регионом сбили БПЛА. Никто из людей не пострадал, разрушений на земле обнаружено не было.
В течение получаса — с 10.59 до 11.28 — в области также сохранялась ракетная опасность. Это произошло впервые. В населенных пунктах звучали сирены.
О том, чем отличается угроза атаки БПЛА, ракетная опасность, а также самое серьезное — воздушная тревога, можно почитать в нашем специальном материале. Опираясь на рекомендации профильных структур рассказали, что необходимо делать в каждом конкретном случае.