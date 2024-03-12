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Губернатор: угроза опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменена

В Воронежской области отменена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале в 16.37 вторника, 12 марта, сообщил губернатор Александр Гусев. О вероятности атаки беспилотников жителей региона предупредили в 6.30. Все это время опасность сохранялась.