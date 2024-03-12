В Воронежской области отменили широкое празднование Масленицы в Панино

В связи со сложной оперативной обстановкой, празднование Масленицы на площади в Панино не состоится. Об этом объявила администрация Панинского района Воронежской области во вторник, 12 марта.
Ранее появилась информация, что по аналогичным причинам гуляния на Масленицу отменили в Россоши и Бутурлиновском районе Воронежской области.
Как сообщало РИА «Воронеж», сегодня в 6:26 в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Отбой по этому сигналу был дан только недавно — в 16:20.
Кроме того, в 10:59 была объявлена ракетная опасность. Подобное произошло в Воронеже впервые. В городе включили тревожные сирены. Ракетную опасность отменили в 11:20.
Алгоритмы действий во время режима ракетной опасности и режима опасности атаки беспилотников различаются. Кроме того, существует еще воздушная тревога — она самая серьезная.