Защита Бишимбаева добивается исключения из дела ряда видеокадров

«Восстановленные видеозаписи на видеорегистраторах признать недопустимыми в качестве доказательств исключить их из числа доказательств по уголовному делу», — заявила адвокат Назкен Кусаинова.
Сторона защиты считает, что видеокадры с ресторана Bau, где произошла трагедия, взяты незаконно частным лицом и поэтому их нужно изъять. Сторона защиты семьи Нукеновых ответила, что это невозможно, так как они являются вещественными доказательствами.
По словам адвоката, Куандык Бишимбаев — не абьюзер, у них с Салтанат были теплые отношения. Салтанат скорее ревновала мужа, а не он ее.
Защитники Бишимбаева также хотят провести криминалистическое исследование средств компьютерной технологии и телефонов Салтанат с восстановлением всех записей и сообщений, если они были устранены.
Две фотографии, которые уже есть в материалах дела, адвокат просит исключить, потому что непонятно «каким образом эти фотографии были получены, когда они были получены, не были ли они подвергнуты каким-либо видоизменениям».
Сторона защиты просит провести следственный эксперимент на месте преступления. По их мнению, показания свидетелей отличаются.