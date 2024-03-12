Число пострадавших от удара дрона по мэрии Белгорода выросло до четырех

Все раненные являются сотрудниками горадминистрации. Две женщины госпитализированы. У одной — осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, добавил господин Демидов. У второй пострадавшей — осколочные ранения головы, а состояние — средней степени тяжести. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.