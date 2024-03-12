Воронежца, ограбившего незнакомку на кладбище, ждет суд

В какой-то момент к потерпевшей подкрался ранее неоднократно судимый 41-летний подозреваемый. Он взял ее нож, который лежал на ящике с инструментами. Подойдя ближе, грабитель схватил женщину и потащил ее в овраг. Урожая уже другим ножом, который он достал из своего кармана, злоумышленник заставил женщину снять с себя золотые кольца и цепочку. Кроме того, он потребовал через мобильное приложение перевести на его банковский счет 13 тысяч рублей. После того, как женщина выполнила все условия, фигурант скрылся. Его поймали в Левобережном районе Воронежа при попытке сбыть ювелирные украшения.