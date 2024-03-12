Жителя столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты, сообщает прокуратура города Астаны.
«Приговором суда житель города осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты», — говорится в сообщении.
Как уточняется, виновное лицо, осуществляя деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, в течение шести месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн тенге.
По иску прокурора с осужденного взыскана в пользу государства сумма незаконно полученного дохода в размере 342,8 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.